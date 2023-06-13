الخارجية العراقية: نتوقع عمل العديد من الشركات المصرية فى العراق الفترة المقبلة

أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر جيدة، ونتوقع الفترة القادمة قدوم العديد من الشركات المصرية للعمل في الساحة العراقية.

وقال وزير الخارجية العراقية، خلال لقاء عبر شاشة القاهرة الإخبارية، هناك تعاون مشترك في الجانب الأمني والعسكري والثقافي وتبادل الطلاب والزمالات في الجامعات، بين مصر والعراق، كما أن التعاون قائم في المجالات المختلفة، وهناك تعاون وعمل مشترك على الجانب الدبلوماسي في مختلف القضايا سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو العالمي.

وأضاف أن المذكرات التي ستوقع تخص التعاون في المجال الثقافي والمصرفي والدبلوماسي بالإضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة، وعمل الوزارات المختلفة في هذا المجال»، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مشتركة تخص الطاقة، وخاصة الربط الكهربائي، وأيضا ربط بين الجانب العراقي والأردني والخطة المستقبلية ربط هذه الشبكة بالجانب المصري واستيراد الطاقة الكهربية من مصر.

وعن المنطقة العربية، قال فؤاد حسين، إنه كانت هناك أزمة في التعاون العربي المشترك سواء خارج إطار الجامعة العربية أو داخلها، لكن مع عقد القمة الأخيرة في جدة تغيرت الأمور، والآن جميع الدول الأعضاء في الدول العربية عادت إلى مقاعدها خاصة بعد عودة سوريا ومشاركتها في القمة الأخيرة، وستتغير طبيعة العمل العربي نحو الأحسن.