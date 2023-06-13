الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى تريفيليوس أسقف لفكوسيا

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية، اليوم الثلاثاء، بذكرى تريفيليوس أسقف لفكوسيا في قبرص، وهو من كبار علماء القانون والخطباء في زمانه. 

وهو تلميذ معهد الحقوق في بيروت فينيقية، ثم أصبح أسقف لفكوسيا في جزيرة قبرص، وحضر المجمع الإقليمي المنعقد في سرديكا سنة 343.

إضافة إلى تذكار القدّيسة الشهيدة أكيلينة، التي استشهدت في مدينة جبيل، من أعمال فينيقية، سنة 293.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها: 

"لقد وجّه إلينا الرُّوح القدس هذا التحذير: "ابتَغِ السلامَ واسعَ إلَيه". على ابن السلام أن يبتغي السلام وأن يسعى إليه، ذاك الذي يعرف رباط المحبّة ويقدّره يجب أن يصون لسانه من خطيئة الخلاف. ضمن تعاليمه الإلهيّة ووصاياه عن السلام.

وأضاف الربّ هذا الكلام ليلة آلامه: "السلامَ أستَودِعُكُم وسَلامي أُعطيكم". هذا هو الإرث الذي تركه لنا: كلّ المواهب وكلّ المكافآت التي وعدنا بها كانت مرتبطة بالمحافظة على السلام. إن كنّا ورثة الرّب يسوع المسيح، فلنَبقَ في سلامِهِ. إن كنّا أبناء الله، يجب أن نكون مسالمين: "طوبى للسَّاعينَ إلى السَّلام فإنَّهم أبناءَ اللهِ يُدعَون". يجب أن يكون أبناء الله مسالمين، وطيّبي القلب، وبسطاء، وفي توافق تامّ من خلال المحبّة ومتّحدين برباط الفكرة الواحدة.

هذا الاتّفاق في الرأي كان سائدًا على أيّام الرسل. هكذا حافظ الشعب الجديد من المؤمنين الأوفياء لتعاليم الربّ على المحبّة. من هنا فعاليّة صلواتهم: كانوا متأكّدين من الحصول على كلّ ما كانوا يطلبونه من رحمة الله.

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