بدعوة من بوتين.. الرئيس الجزائرى يتوجه لروسيا فى زيارة رسمية

غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، بلاده متوجهًا إلى روسيا في زيارة دولة إلى موسكو، وذلك بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، اليوم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيارة تبون إلى روسيا تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وبحسب الرئاسة الجزائرية، سيشارك "تبون" خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا في نهاية يوليو المقبل، القمة الروسية الإفريقية الثانية والتي يشارك فيها رؤساء وقادة الدول الإفريقية.