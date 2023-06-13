الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدعوة من بوتين.. الرئيس الجزائرى يتوجه لروسيا فى زيارة رسمية

تبون يغادر الجزائر
تبون يغادر الجزائر إلى روسيا

غادر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، بلاده متوجهًا إلى روسيا في زيارة دولة إلى موسكو، وذلك بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، اليوم، عبر صفحتها على موقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيارة تبون إلى روسيا تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وبحسب الرئاسة الجزائرية، سيشارك "تبون"  خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا في نهاية يوليو المقبل، القمة الروسية الإفريقية الثانية والتي يشارك فيها رؤساء وقادة الدول الإفريقية.

تبون موسكو روسيا بوتين الرئيس الجزائرى الرئيس الروسي

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

مياه الفيوم: بيع وتركيب 84 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟