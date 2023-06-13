"CIB" يُعلن حصول شركة الجيزة الجديدة للبنية الأساسية على شهادة المباني الخضراء

أعلن "CIB" عن حصول شركة الجيزة الجديدة للبنية الأساسية والخدمات التعليمية (NGU) -إحدى شركات الجيزة الجديدة - على شهادة المباني الخضراء المتقدمة EDGE ADVANCED "

"اعتماد المباني الخضراء"، هو أحدي المنظومات الفعالة لبرنامج " استدامة القطاعات" والذي تبلور في سياق الإصدار الناجح للسندات الخضراء بمبلغ ١٠٠ مليون دولار، وهو يهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات علي استيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.

يأتي ذلك في إطار تفعيل البنك التجاري الدولي لبرنامج استدامة القطاعات “Sustaining Sectors”، والذي يهدف الى دعم ورفع قدرات الشركات العاملة بالقطاعات المختلفة ووعيها بمزايا التمويل المستدام.

وأشار إلى أنه جرى بنجاح تأهيل شركة الجيزة الجديدة للبنية الأساسية و الخدمات التعليمية (NGU) من خلال قيام فريق العمل بالبنك من خبراء التقييم البيئي بإجراء زيارات ميدانية “Walk-through Audits” والتنسيق مع كوادر الشركة للمساعدة في إجراءات التسجيل واستيفاء كافة المعايير المطلوبة لمبنى كلية الهندسة في جامعة الجيزة الجديدة للحصول على شهادة الـEDGE، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التي قامت بتقديم الدعم الفني للجامعة.

جدير بالذكر، أن الجامعة قد تجاوزت الحد الأدنى المطلوب لتقليل الاستهلاك، حيث نجح برنامج "استدامة القطاعات" في دعم الجامعة في توفير استهلاكها من الطاقة بنسبة 46%، ومن المياه بنسبة 54%.

كما قللت استهلاك المواد الخام بنسبة 30%، والذي جعلها مؤهلة للحصول على شهادة EDGE ADVANCED، وتشير التقديرات إلى أن جامعة الجيزة الجديدة ستقلل من استهلاكها للمياه والطاقة بشكل ملحوظ، وقد حصلت بالفعل على منحة تغطي 2.8% من التسهيل المطلوب لإنشاء المبنى بالمعادل للدولار.

وتوفر تلك الشهادة للمصممين برنامجًا مجانيًا يستخدم لتقييم مستوى كفاءة الموارد الخاصة بالمباني، باستخدام خيارات متنوعة ومواد بديلة، فكلما كان التصميم أفضل كلما ساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وبالتالي يتم خفض تكلفة الاستهلاك الشهري للطاقة والمياه.

وفي سبيل تعزيز برنامجي استدامة القطاعات والسندات الخضراء يوفر البنك التجاري الدولي التمويل المناسب للشركات في مختلف القطاعات، كما يساعدها أيضًا أن تصبح أكثر قدرة على النمو والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال تزويدها بالأدوات و التدريب اللازم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وفي هذا السياق، أشاد عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي باحترافية شركة الجيزة الجديدة للتنمية و التطوير العقاري وحرصها علي المحافظة على ريادتها ونموها عن طريق انتهاج افضل الممارسات العالمية.

ولفت إلى أن عملية التأهيل للاعتماد استلزمت التنسيق الكامل بين فريقي البنك ومؤسسة التمويل الدولي، ما يبرهن علي أهمية الدور والتعاون المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات المالية متعددة الاطراف.

وأضاف أن منظومة التمويل المستدام بالبنك تحرص على توفير دعم متكامل لعملائه من كافة القطاعات الاقتصادية؛ لتمكينهم من حسن التعامل مع فرص وتحديات المناخ للمحافظة على قدرتهم علي نمو ومواكبة التطورات والمستجدات المحلية والعالمية التي طرأت علي كافة القطاعات، وبالتالي تؤثر علي فرص نموها.

ونوه بأنه جار الآن التنسيق بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد مجموعة جديدة من الشركات من العملاء؛ للإلمام بمعاملات البناء الأخضر سواء في القطاع الصناعي أو التشييد والبناء او المطورين، ما يُساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، ويدعم علامتهم التجارية و قدرتهم التنافسية.