الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء العراق: أمن بلادنا جزء من أمن مصر

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده جزءً أساسي من حل القضايا التي تشهدها المنطقة العربية، مشدداً على أهمية دعم المبادرات في مصر تجاه مختلف القضايا، منها القضية الفلسطينية، وأزمة السودان.

وقال “السوداني” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة: "العراق ومصر وقعا 11 مذكرة تفاهم وكذلك محضر الاجتماع المشترك"، مؤكدا أن هذه المذكرات والمحضر هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة التي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري واستثمار الفرص الواعدة، وضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة".

وأضاف أن "العراق يشهد حالة من الاستقرار واستعادة دوره الريادي في المنطقة"، مبينا أن "الحكومة تتبنى منهاجا إصلاحياً اقتصادياً".

ولفت إلى أن "القطاع الخاص يحظى بدعم من الدولة وأن العراق يشهد توافدا من المستثمرين من مختلف الدول"، مؤكدا أن الحكومة العراقية حريصة على تواجد الشركات المصرية في العراق، مبيناً أن التحولات في المنطقة عامل إضافي يحتم على العراق ومصر في لعب دور لتحقيق الاستقرار.

كما نوه إلى أن أمن العراق واستقراره جزء من أمن واستقرار مصر.

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