الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يوافق على منحة 1.8 مليون يورو لتأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفة نهائية، على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25-7-2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، والموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023.

وكان وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17-1-2023.

اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتور حنفي جبالي الملاح مترو الأنفاق مجلس النواب

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