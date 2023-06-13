حزن وبكاء بين الطلاب بمطروح لصعوبة الاقتصاد والإحصاء: الوقت قصير والأسئلة غير مباشرة

شهدت لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسي مطروح، حالة من الحزن والبكاء بين طلاب الثانوية العامة في امتحانات اليوم الثاني،عقب انتهائهم من أداء الامتحان في مادتي الإحصاء والاقتصاد.

وقالت روضه محمد طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية لـ"الدستور، إن مادة الاحصاء والاقتصاد 25 سؤالا لكل مادة " في أسئلة صعبة كتير جدا وغير مباشرة ".

وأوضحت خلود سليم طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية ، أن امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء صعب للغاية، والوقت غير كافي وأسئلة غير مباشرة .

- أسئلة الاقتصاد من خارج المنهج

من جهتها قالت حبيبة إبراهيم طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور، أن وقت الامتحانات اليوم غير كافي وهناك توتر داخل اللجنة ، وأسئلة مادة الاقتصاد من خارج المنهج ".

فيما أكد ياسين عمر طالب الثانوية العامة شعبة علمي علوم لـ"الدستور، أن امتحان مادة الإحصاء صعب وهناك 3 أسئلة غير مباشرة والاقتصاد سهل خلصت حل الأسئلة قبل انتهاء الوقت بنصف ساعة "

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، بدأت أمس الأثنين في كافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت وزير الرتبية والتعليم قد أعلنت عن تعديل المواصفات الفنية لورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، بالإضافة إلى جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتين، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.