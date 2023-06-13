الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وزراء العراق: نشعر بالفخر لما تم إنجازه من مشروعات بنية تحتية فى مصر

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده تشعر بالفخر لما تم إنجازه في مصر من مشروعات بنية تحتية.

وأضاف "السوداني"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء: "نشعر بالفخر لما تم إنجازه من مشروعات البنية التحتية في مصر، وإنشاء المدن خاصة ونحن نتحدث من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تدل على مستوى وإمكانية هذه الشركات في التنفيذ، وبالتالي هي الأولى أن تكون مع شقيقتها في الجانب العراقي، للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن المنطقة العربية تشهد العديد من التغيرات على كل المستويات سياسيًا وتجاريًا وأيضًا اقتصاديًا، لافتًا إلى أن مصر والعراق لهما دور كبير في حفظ مصالح الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة.

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