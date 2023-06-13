الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب ثانوية فى حلوان: "الاقتصاد سهل والإحصاء ماتتحلش"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي من أداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء في مدرسة "زهراء حلوان الثانوية بنين" في محافظة القاهرة.

وقال الطالب مهند محمود، لـ"الدستور"، إن امتحان الإحصاء كان صعبًا ووصفه بـ"غير المفهوم"، إذ إن الامتحان على عكس توقعاتهم.

وأضاف أنه أجاب عن أسئلة الامتحان بشكل عشوائي بسبب عدم فهمه غالبيتها، معلقًا: "الإحصاء دي ماتتحلش ولا تتفهم".

وقال عبدالرحمن سعيد إن امتحان الاقتصاد أسهل من الإحصاء، حيث استطاع الإجابة عنه بكل سهولة، بينما واجه صعوبة في الإحصاء.

وأكد أن امتحان الإحصاء صدم غالبية الطلاب داخل اللجنة بسبب صعوبة الأسئلة، وقال: "الامتحان كان صعبا وأتمنى مايتكررش في المواد اللي جاية".

أوائل طلاب الصف الثالث الثانوي لجنة امتحانات الاقتصاد والاحصاء امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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