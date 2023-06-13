وزير التعليم العالي: أنفقنا 11 مليار جنيه على مشروعات التحول الرقمي

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي يعد بيئة غنية بالمعلومات وبحاجة للأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في اليوم الثاني من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”23 وتفقده الوزير أجنحة الشركات المشاركة في المؤتمر.

واشار الوزير، إلى أن وجود التعليم العالي ومشاركته في المؤتمر يعكس الرغبة المشتركة في التعلم والتطوير والابتكار، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في مارس الماضي بمحاورها المختلفة ورؤيتها المستقبلية، بما يحقق رؤية مصر الشاملة في 2030 في جميع مجالات التنمية المختلفة وربطها بمجالات النمو الاقتصادي المتنوعة؛ لتحقيق دعم تنموي شامل لقطاع التعليمي بشكل مستدام وناجح.

وأوضح: أنه تم البدء في تطوير مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات وتم ادخال البحث العلمي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، واليوم نرى جميعاً خريجو الجامعات بحاجة لوضعه على المسار الصحيح لكي يستطيع شغل الوظائف الجديدة.

وتابع لذا لا بد من الشراكة مع مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكل أنواعه وتعمل الوزارة على استثمارات قوية لهذا الاتجاه وجامعات الجيل الرابع، وقد تم إنفاق أكثر من 11 مليار جنيه على استثمارات جديدة؛ لإتاحة الأمن السيبراني وتحول نحو الإدارة الإلكترونية والتعامل مع المعلومات بأسلوب آمن ومتطور، ووضع خطط للحفاظ على هذه الاستثمارات وتعظيم أوجه الاستفادة منها.

وشدد على ضرورة أن يكون الأمن السيبراني على رأس أولويات الجامعات، ولذلك فإن استراتيجية التعليم العالي للأمن السيبراني لها عدة محاور أولها التأكد من التوافق مع اعلى معايير الأمن السيبراني لكل المستويات، وثانياً تعزيز التوعية والتدريب بين هيئة التدريس والطلاب للتعامل الآمن مع التكنولوجيا، وثالثاً تدريب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الجامعات بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال وإعداد كوادر مناسبة لسوق العمل بالتعاون مع الشركات العالمية للمشاركة في تدريب الطلاب المتخصصين واخيراً تشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني.

وقال إن الوزارة تطلع لتعزيز التعاون المشترك في عالم يتطلب العمل الجماعي، والتفاعل بين المؤسسات والشركات، معبراً عن شكره العميق للمشاركين في تنظيم الحدث.