ضبط متهمين بحوزتهما مواد مخدرة فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجري مخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بمحافظة الجيزة، وبحوزتها (كمية لمخدر "الحشيش" – فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار"- ميزان حساس - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وضبط أحد الأشخاص حال قيادته دراجة نارية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول – دراجة نارية).

كما ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام – هاتفي محمول)، وضبط آخر بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.