الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الشاذلي: مصر تعرضت قبل ثورة 30 يونيو لهجمة شرسة من الجماعة الإرهابية

جريدة الدستور

قال الإعلامي محمد الشاذلي إن مصر تعرضت قبل ثورة 30 يونيو إلى هجمة شرسة تستهدف عن طريق فرض الجماعة الإرهابية أفكارها على المجتمع بهدف أخونته بالكامل، وليس مؤسساته فقط ، وهو ما رفضه المصريين.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الهوية المصرية أحد أهم المكاسب التي تحققت بعد ثورة 30 يونيو.

من جانبها، قالت الإعلامية جومانا ماهر إن من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو الحفاظ على الهوية المصرية وتماسك الشعب المصري، فقد كانت هناك محاولات للتقسيم والاستقطاب والإرهاب في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية"، مضيفة: "هذا الاستقطاب مثل الخطر الأكبر على الدولة ، وبخاصة مع فكرة الأخونة التي حاول من خلالها التنظيم السيطرة على كل المؤسسات والهيئات في الدولة".

كما أكدت أن عظمة ثورة 30 يونيو الحقيقية لا تكمن فقط في الهوية المصرية مرة أخرى، لكنها أكدت على هوية المصريين وأن المصريين لهم هوية مختلفة لم يستطع الإخوان فهمها، وبخاصة أنها تتميز بالسلام ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، والتعايش السلمي مع بعض دون إرهاب أو محاولات للوقيعة بين المصريين وبين الشعب ومؤسسات الدولة.

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