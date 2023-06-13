"الداخلية" تعقد لجان لامتحانات الثانوية العامة للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وتم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.