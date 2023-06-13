"الناشرين العرب": خصم 20% للأعضاء المشاركين في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

كشف اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، أنه تم الموافقة على منح خصم خاص لأعضاء الاتحاد الراغبين في المشاركة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بدورته الثامنة عشر، بعدما تم التواصل مع الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير المكتبة، لمنح أعضاء الاتحاد الناشرين العرب خصمًا خاصًا من قيمة الإيجار مساهمة في تخفيف أعباء مشاركتهم.

وأوضح اتحاد الناشرين العرب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم الموافقة على منح خصم خاص لعضو اتحاد الناشرين العرب 20% من قيمة الإيجار؛ نظرًا للظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها قطاعات الأعمال وخاصة قطاع النشر.

ومن المُقرر أن تقام الدورة الثامنة عشر من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، خلال الفترة من 12 وحتى 26 يوليو المقبل، بمكتبة الإسكندرية، ويفتتح المعرض يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، ويليه الكلمة الافتتاحية للمعرض، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وأيام الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساء.

كيفية الاشتراك في معرض مكتبة الإسكندرية

والاشتراك في المعرض للناشرين فقط وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب، وتجتمع إدارة المعرض للتنسيق بين الرغبات ولاستيعات أكبر عدد من الناشرين بشرط عضوية اتحاد ناشرين.

ولمن يرغب في الاشتراك ملء الاستمارة وإعادة إرسالها إلى الأستاذة منى حلمي في اللجنة المنظمة على البريد الإلكتروني [email protected] - [email protected] في موعد أقصاه 18 يونيو 2023م، وفيها يحدد الناشر مساحة الجناح المطلوب التقريبية؛ علمًا بأن المساحات تبدأ من 12 مترًا، (وسعر المتر 800 جنيه مصري للمصريين، و100 دولار لغير المصريين، شاملة القيمة المضافة).

برنامج معرض مكتبة الإسكندرية

يقدم البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مكتبة الإسكندرية، مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة (الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد) هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.