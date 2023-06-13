الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: عدد كبير من السياسيين لعبوا أدوارًا تاريخية وماتوا دون الإفصاح عن أسرارهم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن برنامجه "الشاهد" يستهدف التوثيق لأحداث ثورة 30 يونيو، بحيث يتم الحصول على الرواية من صناعها الحقيقيين، مؤكداً أن في هذه الفترة، يعرف الجميع معظم ما جرى، لكن الأجيال القادمة ستكون في حاجة إلى توثيق الأحداث.

وأوضح الباز، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، أن هناك عددًا كبيرًا من السياسيين المصريين لعبوا دورًا مهمًا في التاريخ المصري وماتوا دون الإفصاح عن أسرارهم بسبب عدم كتابة مذكراتهم، مؤكداً أن الدافع الأساسي لتوثيق أحداث ثورة 30 يونيو هو وجود تجربة في مصر متعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وواصل: "فبعد الصدام في عام 1954 وفي عام 1965 لما خرجوا في السبعينيات كتبوا ما حدث من زاويتهم، فأصبحت روايتهم طاغية"، متابعاً: "عندما قرأنا عن هذه الفترة كانت الرواية الإخوانية مسيطرة بشكل كبير، وبدأ يكون هناك حالة من عدم اليقين في التاريخ".

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف