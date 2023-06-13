الباز: عدد كبير من السياسيين لعبوا أدوارًا تاريخية وماتوا دون الإفصاح عن أسرارهم

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن برنامجه "الشاهد" يستهدف التوثيق لأحداث ثورة 30 يونيو، بحيث يتم الحصول على الرواية من صناعها الحقيقيين، مؤكداً أن في هذه الفترة، يعرف الجميع معظم ما جرى، لكن الأجيال القادمة ستكون في حاجة إلى توثيق الأحداث.

وأوضح الباز، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، أن هناك عددًا كبيرًا من السياسيين المصريين لعبوا دورًا مهمًا في التاريخ المصري وماتوا دون الإفصاح عن أسرارهم بسبب عدم كتابة مذكراتهم، مؤكداً أن الدافع الأساسي لتوثيق أحداث ثورة 30 يونيو هو وجود تجربة في مصر متعلقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وواصل: "فبعد الصدام في عام 1954 وفي عام 1965 لما خرجوا في السبعينيات كتبوا ما حدث من زاويتهم، فأصبحت روايتهم طاغية"، متابعاً: "عندما قرأنا عن هذه الفترة كانت الرواية الإخوانية مسيطرة بشكل كبير، وبدأ يكون هناك حالة من عدم اليقين في التاريخ".

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.