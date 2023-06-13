ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

على مدار 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفاء بقضاة مصر، معبرًا دائمًا عن الاعتزاز بهم والتقدير لهم بإعتبارهم أحد أركان الدولة المصرية، ومؤكدًا على استقلال القضاء المصري.

وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس منصبه رئيسًا للجمهورية، حرص على لقاء القضاة في العديد من المناسبات والاحتفالات في سابقة هي الأولى، ونرصد خلال التقرير التالي لقاءات الرئيس بالقضاة.

أول لقاء للرئيس بالقضاة

في 10 مارس 2015، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد القضاء في دار القضاء العالي، وأكد خلال تلك اللقاء أن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساسًا متينًا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون.

وقال في الاحتفال بعيد القضاء إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها ، إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن ، مشيرا إلى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم.

وأضاف: “لقد حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شئونه أو أعماله أو التأثير على أى إجراء من إجراءات التحقيق والاتهام التى تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون”.

وقال الرئيس: ''أثق أن القضاء المصرى قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا بعيدا عن أى انحيازات عقائدية أو سياسية''.

ثاني احتفال للرئيس بدار القضاء العالي

وفي إبريل 2016 وللمرة الثانية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد القضاء، داخل دار القضاء العالي.

وقال خلال كلمته يسعدنى إن ألتقى بكم للمرة الثانية متحدثا إليكم من منبر دار القضاء العالى رمز العدالة وسيادة القانون وشموخ القضاء المصرى، كما يطيب لى اليوم أن أتحدث إليكم فى يوم القضاء المصرى إدراكا وتقديرا لدور تلك المؤسسة الوطنية العريقة وصروحها العظيمة التى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدالة والرسالة السامية التى تحملون أمانتها إرضاء لله عز وجل وإنفاذا للدستور والقانون تُحقق أحكامكم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق لأصحابها.

وتضمنت كلمته إن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل فى سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذى يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.

السيسى يجتمع بـ"الهيئات القضائية

وفي ديسمبر 2018 أجتمع الرئيس مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية.

مؤكدًا خلال لقاءئه بهم على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور ، كما أبدى الرئيس اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون ، اتفاقاً مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

وأعرب أعضاء مجلس الهيئات القضائية عن تقديرهم لاجتماع المجلس مع رئيس الجمهورية للمرة الأولى منذ عام 2008، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المصداقية التي يتمتع بها القضاء المصري، للمساهمة في تحقيق الاستقرار المجتمعي للوطن، وكذلك تأهيل الكوادر القانونية الشابة وتهيئة البيئة القضائية المناسبة لترسيخ بنية مؤسسية عصرية، وكذا صياغة الأطر التشريعية للنهوض بإجراءات التقاضي وتبسيطها، لضمان رعاية الحقوق وتحقيق العدالة.

المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية

في 2019 تم التصديق علي قانون بإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة.

يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام".

قرارات تاريخية للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

وفي مايو 2020 أجتمع المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية اجتماعه الأول وعرض خلاله وزير العدل المستشار عمر مروان نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد 28 أبريل2020، والتى تتضمن خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

وفي يونيو 2021 وخلال اجتماع المجلس الأعلي للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر المجلس قرارات تاريخية خلال اجتماعه.

بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر القادم.

- اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة.

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وفي 2 أكتوبر 2021 ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وجاء الاجتماع في إطار حرص الرئيس على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلًا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

يوم القضاء 2021

وفي أكتوبر 2021 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد القضاء، وأكد خلال كلمته على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

يوم القضاء 2022

وفي 1 أكتوبر 2022 اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وجاء الاجتماع في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديرًا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

وأكد الرئيس أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. كما أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائمًا إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظامًا قضائيًا متطورًا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.