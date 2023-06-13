الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الانبا توماس يترأس الذكرى السنوية الثانية للمتنيح الأب مرقص صالح

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي

ترأس الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قدّاس الذكرى السّنويّة الثّانية، للمتنيّح، الأب مرقص صالح، وذلك بكنيسة العائلة المقدّسة، بالفيّوم.

شارك نيافته القدّاس الآباء القمامصة، والكهنة، مجمع كهنة الإيبارشيّة، وأسرة المتنيّح الأب مرقص، والأخوات الراهبات، والأحباء من الرعايا، التي خدم فيها الأب المتنيح.

وفي عظته، تأمّل الأنبا توماس في إنجيل الوكيل الصالح والأمين، موجهًا الحديث، الجميع مدعو، لأن يكون أمينًا في حياته كلٌّ في مجاله، ودعوته.

وشكر نيافته الله، على حياة المتنيّح الأب مرقص، الذي قدّم مثالًا للكاهن الأمين، والنّشيط، والمجتهد، مقدّمًا العزاء للأسرة الكريمة، والآباء الكهنة.

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