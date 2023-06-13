"الأرصاد" تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

ناشدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأشجار والمباني المتهالكة في المحافظات التي ستشهد حالة من التقلبات الجوية اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، أهالي المحافظات التي بها رياح شديدة بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأشجار والمباني المتهالكة واللوحات المعدنية، والقيادة بهدوء تام أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب العواصف الترابية التي ستشهدها المحافظات اليوم الثلاثاء.

كما نوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد بأن هناك فرصًا لتساقط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا تبدأ شديدة على السواحل الشمالية تكون أقل على المناطق الداخلية وتمتد للقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل لـ36 درجة على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء شديدة الحرارة اليوم.

- درجات الحرارة اليوم



درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 أما الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم في السواحل الشمالية العظمى 28 أما الصغرى 20.

درجات الحرارة اليوم في جنوب سيناء العظمى 38 أما الصغرى 27.

درجات الحرارة اليوم في شمال الصعيد العظمى 44 أما الصغرى 27.

درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد العظمى 44 أما الصغرى 28.