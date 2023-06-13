الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يدفع عجلة الإنتاج

احمد عثمان
احمد عثمان

أكد المهندس أحمد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن القانون يتضمن حوافز عديدة من شأنها أن تشجع الاستثمار وتدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، ودمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

ولفت عثمان إلى أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذي ينص على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وتابع أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية، حيث تتضمن المواد من 106 إلى 109 بقانون البنك المركزي المصري مزايا وإعفاءات ستنطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب هذا التعديل، ومنها رهن المحل التجاري والأصول العقارية لدى البنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في مصر، بجانب أن تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية، وهو ما يسهل على أصحاب المشروعات فى الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن يتم التسويق والترويج لمزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعريف المواطنين وأصحاب المشروعات وصغار المستثمرين بها.

أحمد عثمان عضو مجلس النواب الاقتصاد غير الرسمي التسهيلات الائتمانية البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي الصغيرة ومتناهية الصغر

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

القبض على تاجر بانجو في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟