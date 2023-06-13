الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني يناقش أولويات الاستثمارات العامة ومستلزمات الإنتاج الزراعي اليوم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه الفرعية، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعات عدد من لجان المحور الاقتصادي.

وتبحث اليوم لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، اليوم، ملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

كما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي جلستين لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومسائل تسعير المنتجات ودعم الزراعة و الائتمان والديون.

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