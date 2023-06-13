الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر المواطنين: تقلبات جوية شديدة اليوم

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، مؤكدة أننا سنشهد اليوم تقلبات جوية تشتد من محافظة لأخرى.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن التقلبات الجوية التي سنشهدها نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح الأرض، يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويكون مصحوبا بكتل هوائية جنوبية مصحوبة برياح نشطة تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على محافظات شمال ووسط الصعيد، مثل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وبعض المناطق من البحر الأحمر وخليج السويس والصحراء الغربية، موضحة أن سرعات الرياح تصل لـ50-60 كم/ س، وينتج عنها تدهور في الرؤية الأفقية قد تصل لحد العاصفة في هذه المناطق، على أن تكون الرياح أقل شدة بالقاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

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