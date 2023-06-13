محمد الباز: لكل مواطن حكاية وقصة في ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة “الدستور”، إن لكل مواطن حكاية وقصة خلال ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن 30 يونيو هي ثورة الشعب المصري.

وأضاف “الباز” خلال لقائه في برنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع على القناة الأولى، اليوم: “لو التقدير اللي احنا بنقوله دايماً أن 50 مليون مواطن شارك في الثورة من 30 يونيو حتى 3 يوليو هتلاقي عند كل حد من الناس حكاية وقصة خاصة بيه”، مؤكداً أن الهدف من برنامجه “الشاهد” هو التوثيق ماذا حدث خلال أيام الثورة.

وتابع: “السياسيون لدينا ينتمون إلى مدرسة تميل إلى عدم تدوين مذكراتهم، رغم كتابة هؤلاء السياسيين مذكراتهم في العالم لأنهم يعتبرون أن ما جري هو حق الشعب.. والمدرسة المصرية تقول إن هذا ليس ملكي”.

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.