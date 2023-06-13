وزير الاتصالات: مصر تُقدر الدور المهم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعدد من مسئولى المنظمة، فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأهم ملامح التعاون الجارى بين الوزارة والمنظمة، بما في ذلك التعاون في إطار البرنامج القطري المصري، فضلاً عن المشاركة فى عدد من آليات التعاون التابعة للمنظمة ومنها اللجان وفرق العمل المتخصصة في مجالات التكنولوجيا البازغة مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات والمؤشرات.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية لفرنسا للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي".

وناقش اللقاء تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى كجسر لتعزيز سياسات المنظمة فى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ إضافة إلى مناقشة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى لجان المنظمة لوضع السياسات وإعداد المعايير المتعلقة بعدد من مجالات التكنولوجيا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على تقدير مصر العميق للدور المهم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمة في مجال وضع السياسات الخاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، والاستفادة من خبرات الاقتصادات الكبرى فى هذا المجال، ما يسهم في زيادة الثقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تعظيم الاستثمارات في مصر.

ومن جانبه؛ أثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على جهود مصر في إطار تنفيذ البرنامج القطري، والتقدم الذي حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مشروعات التعاون المشترك، لا سيما المؤشرات الخاصة بالتحول الرقمي، ومشروع الذكاء الاصطناعي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لبناء القدرات الرقمية لطلاب المدارس، بما في ذلك مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية وذلك بهدف صقل مهارات الطلاب في التخصصات المهمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يزور فرنسا للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية، للمشاركة في أعمال مؤتمر "فيفا تكنولوجي".

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر، المزيد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين ومسئولى عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.