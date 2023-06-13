الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد حادث تصادم على كوبرى قها..

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

الطريق الزراعي في
الطريق الزراعي في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القليوبية، برئاسة العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها وذلك بعد وقوع حادث تصادم أعلى كوبري قها، حيث تم رفع وتجنيب السيارتين المتسببتين بالحادث لمنع تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية مما أدى الى تعطل الحركة المرورية على الطريق.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وضباط المرور بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبيّن وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبري قها "العلوم" بمحافظة القليوبية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات خفيفة وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع آثار الحادث وتجنيب السيارتين المتسببتين بالحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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