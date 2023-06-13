الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: ثورة 30 يونيو أعادت الحياة إلى مصر من جديد

محمد الباز
محمد الباز

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، أن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة إلى مصر من جديد.

وقال "الباز" خلال لقائه في برنامج “صباح الخير يا مصر” والمذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "كان عندي إحساس إن الشوارع مكتئبة ومصر مضلمة في الفترة التي قضاها حكم الجماعة 2012، ونزلت شوفت الناس في الشوارع بعد إعلان دعوات النزول يوم 30 يونيو".

وأضاف “الباز”:" الناس نزلت يوم 30 وكانوا مستنيين ومنتظرين الجيش، والذي أعطى مهلة أسبوع، متابعاً:" كنا قاعدين في الجورنال منتظرين حاجة تحصل وقتها.. وكان في اتصالات مع مسؤليين عشان نعرف إيه اللي هيحصل وقررت تأجيل صدور الجورنال يوم بعدما تحدثت مع مسئول وقال: "بكره"، وبالفعل أصدرت الجورنال بعنوان رئاسي "مصر نضفت".

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