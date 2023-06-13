الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل شخص بشبرا الخيمة في القليوبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية اليوم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم،، محاكمة متهم اشترك مع 4 آخرين في قتل شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لخلافات بينهم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية لمحكمة الجنايات أن المتهم ويدعى "ا ا ك" وشهرته "منص" قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين بقتل المجنى عليه "عادل م س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلاف سابق بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

جنايات شبرا الخيمة قتل شخص ب قسم أول شبرا الخيمة

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