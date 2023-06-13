ضحكة "عم سيد" تطمئن ابنته في الثانوية: مفيش أغلى من الضنا

رجل في الستينيات من عمره ترك عمله كحارس عقار في منطقة مصر الجديدة. استيقظ فجرا للدعاء لابنته ملك أن يوفقها الله في إنهاء المرحلة الثانوية وتحصل على المجموع الذي تمنته، وأن تنهي امتحان الاقتصاد والإحصاء بسلاسة، تمامًا مثل التربية الدينية.

يقول سيد علي لـ"الدستور": "أنا شغال حارس عقار هنا في عمارة في مصر الجديدة، سبت شغلي وكل اللي ورايا عشان خاطر بنتي، مفيش أغلى من الضنا، وهي في وقت مهم وعصيب لازم أكون جنبها وأساندها".

وأضاف: "بنتي ملك هي الكبيرة وربنا رزقني بيها على كبر، وأنها تدخل ثانوية عامة دي فرحة كبيرة على قلبي وقلب العائلة كلها، وخاصًة والدتها اللي قاعدة مكاني دلوقتي في العمارة عشان أعرف أوصل بنتنا وتيجي اللجنة مرتاحة ومش قلقانة وخايفة، ودائما أقولها ربنا معاكي ومعانا وهيفرحنا بيكي".

ودعا إلى ابنته ملك وجميع الفتيات من عمرها بأن يوفقهن الله، وأن يدخل البهجة والسرور على جميع العائلات بأبنائهم وبناتهم بعد حصولهم على المجموع الذي يريدونه.