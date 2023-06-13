"الباز" يكشف الهدف من تقديم "الشاهد" على "إكسترا نيوز"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهدف من تقديمه برنامج "الشاهد"، والذي يُعرض على "إكسترا نيوز"، هو توثيق ما حدث خلال ثورة 30 يونيو.

وأضاف "الباز"، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن "30 يونيو ثورة الشعب كله، ولم يُشارك فيها مجموعة أو مؤسسة بعينها، والدافع من تقديم البرنامج هو أن ذاكرة المصريين مهددة"، متابعًا: "ليست لدينا آليات للتوثيق".

وواصل: "السياسيون يميلون إلى عدم كتابة مذكراتهم، كما أن المدرسة المصرية ترفض تسجيل المذكرات للوزراء والشخصيات العامة"، مضيفًا: "أنا حابب على الأقل إن الحكاية تبقى من الصنّاع الحقيقيين.. نحن نعرف حاليًا معظم ما حدث، لكن الأجيال الجديدة لا تعرف أن الثورة لها تجارب كثيرة".

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.