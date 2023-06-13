الرئيس القبرصي يستقبل البابا ثيودروس الثاني

التقى البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، في المقر الرئاسي، وذلك خلال زيارته لجزيرة قبرص.

وجاء في بيان للكنيسة أنهما ناقشا خلال اللقاء القضايا التي تهم منطقة مصر، و"المركز البطريركي" في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، المُهدى شخصيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وكذلك القضايا الإنسانية، والبعثات التبشيرية الرعائية في جميع أنحاء أفريقيا.

كما أعرب البابا ثيودورس الثاني عن "فرحه الكبير" بزيارته الرسمية الأولى لرئيس جمهورية قبرص بعد انتخابه، والذي تجمعه معه صداقة كبيرة منذ أن كان وزير للخارجية.

وأشار إلى أنه بصفته بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا له اهتمامين، الأول الإسكندرية ومصر عمومًا، مشيرًا إلى أن "العلاقات والصداقة الكبيرة بين الشعب المصري واليونانية".، والثاني يتعلق بمكانة بابا بطريرك سائر إفريقيا، مضيفًا أن كنيسة الإسكندرية لها "حضور ديناميكي" في 54 دولة إفريقية.

و وأوضح أنهما ناقشا أيضا عمل البعثات الإنسانية الكبيرة للبطريركية في إفريقيا. وأن لبطريركية الإسكندرية 2000 مدرسة و 3000 مركز طبي منتشرة في جميع أنحاء قارة المستقبل، أفريقيا"، مضيفًا أني أُعرب عن جزيل الشكر لإخواني القبارصة الذين، أينما سافروا في إفريقيا الشاسعة، يساعدونني دائمًا في عملي، مشيرًا إلى أن ما يربطهم ببطريركية الإسكندرية هو وجود إكسرخسية لها في نيقوسيا.