الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يقلد الجنود المصابين فى العملية العسكرية بأوكرانيا أوسمة الشجاعة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من الجنود الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقلدهم أوسمة الشجاعة.

 

وأفاد الكرملين في بيان رسمي، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، بأن الرئيس بوتين تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة الجرحى في مشفى فيشنفسكي العسكري الواقع في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة موسكو، رفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو، وأجرى معهم محادثة .


ووصف الرئيس بوتين المقاتلين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بـ "الأبطال" الذين يحاربون في ظروف صعبة".

 

وأكمل: "وفقا لما سمعته منكم، فقد واجهتم قصفا مدفعيا والدبابات والمدرعات المصفحة والقوات البرية، وهذه أعمال قتالية ليست بالهينة بل يمكن وصفها بالصعبة والعسيرة وتصف الحقائق على أرض الواقع، وهذه الأوسمة هدية رمزية لا توفي شجاعتكم حقها".

وأضاف، الرئيس بوتين، أن الأوسمة الممنوحة للجنود اليوم هي تقدير رمزي يهدف إلى التأكيد على أهمية الدور القتالي الذي يؤديه جميع الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع، مخاطبا الجنود في المشفى: "كل واحد منكم بطل، وهذا الأمر ينطبق على جميع الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلا استثناء".
 

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