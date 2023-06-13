يونس مخيون لـ "الشاهد": هدفنا الأول فى صياغة الدستور كان الحفاظ على الهوية والشريعة

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن فكرة المجلس الرئاسي لم تكن فكرة حزب النور؛ بل كانت فكرة بعض القوى الأخرى، لكنهم لم يتفقوا.

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الثورات لا تنجح إلا بوجود قيادة لها.

وأوضح أن هدف حزب النور الأساسي في الدستور هو الحفاظ على الهوية ونظرية الشريعة الإسلامية، ووجود الأزهر كمرجعية، وإعطاءه مادة، لافتاً إلى أن حزب النور كان يقف بالمرصاد لأي مواد في الدستور تصادم الهوية والشريعة، وكان صدامهم مع الليبراليين والعلمانيين، كما أن صدامهم الأساسي مع الإخوان في كيفية إدارة المشهد واختيار الأشخاص.

عن برنامج "الشاهد".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.