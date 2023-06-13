الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون لـ"الشاهد": حزب النور هدفه الأول هو مصلحة الوطن وقوة مؤسساته

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه بالرغم من حداثة وجود حزب "النور" في الحياة السياسية، لكنه نتيجة لخلفيته الشرعية وإدراك المصالح والمفاسد، وفقه المقالات، والشورى، فكانت تصرفات  أعضاء الحزب تصرفات عاقلة ومنضبطة.

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن حزب النور يضع مصلحة الوطن نصب أعينه، معقبًا: "نحن ألغينا نفسنا نهائيًا، وأهم شيء هو مصلحة الوطن، كما أننا كنا نضع هدف نصب أعيننا وهو تماسك الوطن، وتظل المؤسسات قوية بوطن قوي، لأنه لن يكون لنا وجود دون وطن". 

عن برنامج "الشاهد".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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