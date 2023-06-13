الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يعترف: الهجوم المضاد ضد القوات الروسية "صعب"

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن كييف "تمضي قدما" في الهجوم المضاد الذي تعدّ له كييف منذ أشهر ضد القوات الروسية رغم "صعوبة" القتال.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية إن "القتال صعب، لكنّنا نمضي قدما، وهذا أمر هام".

وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية "أتقدّم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثا".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أن "خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".

وأشار إلى أن "الطقس ليس مؤاتيا. الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة، لكن قوة جنودنا تعطي نتائج جيدة".

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، الإثنين، إن قوات بلادها استعادت السيطرة على 3 قرى إضافية، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى 7.

وأضافت عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "تم تحرير 7 قرى على مدى الأسبوع الماضي، منها لوبكوفه وليفادنه ونوفوداريفكا الواقعة على امتداد نحو 100 كيلومتر غربا وشرقا، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا مباشرة".

وأوضحت المسؤولة العسكرية أن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها بلغت 90 كيلومترا مربعا".

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق استعادة السيطرة على 4 قرى قريبة خلال الهجوم المضاد، هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشنيوماكاريفكا.

ويمثل ذلك أسرع تقدم لأوكرانيا منذ 7 أشهر، غير أن إنهاء السيطرة الروسية على جنوب وشرق أوكرانيا مهمة شاقة نظرا لتفوق القوات الروسية عدة وعتادا.

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