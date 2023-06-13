الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: تونس تحتاج المزيد من المساعدات منعا لانهيار اقتصادها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن تونس بحاجة إلى المزيد من المساعدات، لتجنب انهيار اقتصادها.

وقال في تصريحات صحفية إنه يرغب في أن "يرى تونس تقدم خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى احتياجها الملح لمساعدات إضافية، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف: "من الواضح أن تونس بحاجة إلى مساعدة إضافية، إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادها".

وأمس، أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن استعداد التكتل لتقديم دعم مالي لتونس يصل إلى 900 مليون يورو (980 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وتطويره.

وكانت تونس كشفت نهاية 2022 عن موازنة 2023، بقيمة 22.4 مليار دولار، بعجز يبلغ قرابة 7.7 مليارات دولار، سيتم تغطيتها عبر الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 1.4 بالمئة عام 2023، من 2.4 بالمئة العام الماضي.

وتعيش تونس، في ظل أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشّي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية. 

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