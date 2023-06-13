الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون لـ"الشاهد": الإخوان اتهموا حزب النور بالخيانة بعد تقديم مبادرة لحل الأزمة فى 2013

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الإخوان رفضوا مبادرة حزب النور  لحل الأزمة في 2013، ولم يكتفوا بذلك بل شنوا حربًا عن طريق الكتائب الإلكترونية، اتهموا فيها حزب النور بخيانة التيار الإسلامي وشق الصف  وارتمائهم في أحضان العلمانيين.

 

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "عقدت لقاءات سرية بين "البرادعي" و "الكتاتني" و "السيد البدوي" ،  وعندما رُصد هذا الأمر، أصدر الكتاتني تصريح عجيب، قال فيه إنه قد حدث مفاوضات بينهم وبين الدكتور البرادعي في بيته، وبأنهم لم يتطرقوا لمبادرة حزب النور"، لافتا إلى أن الإخوان استكثروا أن يكون لحزب النور "دور"، فكيف لحزب النور أن يطرح مبادرة ، وأن هذه المبادرة تجد قبولًا.

 

عن برنامج "الشاهد".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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