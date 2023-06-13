يونس مخيون لـ "الشاهد": الإخوان اتهمونا بخيانة التيار الإسلامى

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النو: “عنما توليت قيادة حزب النور عملت مبادرة، وهي نفس المبادرة التي أعلنها الدكتور محمد مرسي في آخر خطاب له، بنفس البنود، وقال بأن هذه المبادرة تقدمت بها بعض القوى السياسية، كما قال بأن هذه المبادرة تقدم بها القوات المسلحة”.

وأضاف الدكتور يونس مخيون، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “بالفعل قد تقدم الجيش بعدها بمبادرة في ليلة 30 يونيو، وقد كانت مطابقة للمبادرة التي تقدمنا بها، لم يكن يوجد بها انتخابات رئاسية مبكرة، وإنما حل مشكلة النائب العام، ميثاق شرف إعلامي، تغيير الوزارة، حوار وطني، وإذا كان هناك تغيير في بعض بنود الدستور يكون ذلك بالتوافق، وكلها كانت أشياء سهلة جدًا، لكنهم لم يستجيبوا، وكل القوى قبلت هذه المبادرة ما عدا الإخوان، وشوهوا صورتنا تشويه غريب الشكل، واتهمونا بخيانة التيار الإسلامي، وشق الصف، وبأننا اترمينا في أحضان العلمانيين وأحضان جبهة الانقاذ، كما شُنت علينا حرب شعواء في كل مكان”.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.