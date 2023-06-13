الأرصاد الهندية: إعصار "بيبرجوى" يصل اليابسة شمال غربى البلاد الخميس

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن يصل الإعصار الحلزوني المعروف بـ"بيبرجوي" إلى اليابسة في ولاية "جوجارات" شمال غربي البلاد يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس قسم الأعاصير أناندا داس - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، الإثنين: "إن هناك احتمالية أن يلحق الإعصار أضرارا بالمنازل المصنوعة من القش"، لافتا إلى أن إدارة قسم الأرصاد الجوية قد تصدر حالة تأهب باللون الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأوضح أنه سيصاحب الإعصار هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية شديدة فوق أجزاء من ولايتي "جوجارات" وجنوب "راجستان"، حيث ستكون سرعة الرياح وقت وصول الإعصار بين 125 و150 كيلومترا في الساعة.



وأضاف أن تأثير الإعصار سيكون الأقوى على مسافة 200 كيلومتر شمال منطقة "ساوراشترا" وجنوبها في ولاية "جوجارات"، ولذا تم إجلاء الأشخاص هناك إلى مراكز إيواء مؤقتة.