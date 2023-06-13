الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس النواب الأردنى يثمن موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية

رئيس النواب الأردنى
رئيس النواب الأردنى

ثمن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي موقف الصين الداعم للقضية الفلسطينية.


جاء ذلك خلال لقاء الصفدي بمكتبه في مجلس النواب، الإثنين، السفير الصيني لدى المملكة تشن تشوان دونغ، كما التقى السفيرة الأيرلندية ماريان بولجر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها.


وأكد الصفدي، تقدير المملكة لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل، وتوثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.


من جانبه، أوضح السفير الصيني دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معربًا عن تقدير بلاده للدور الأردني بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وخلال اللقاء مع السفيرة الأيرلندية، أكد الصفدي عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، موضحًا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وبدورها، أكدت السفيرة الأيرلندية تقدير بلادها لأهمية الدور الأردني في المنطقة، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات التي تشهدها المملكة في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

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