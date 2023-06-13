الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يونس مخيون لـ"الشاهد": خروج عماد عبدالغفور من حزب النور لأننا خفنا يورطنا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن خروج الدكتور عماد عبدالغفور، من رئاسة الحزب، لأن كان له وجهة نظر لإدارة الحزب، والانفراد بالتصرفات، وعمل الحزب مؤسسي لا انفراد بالقرار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قضيت 9 سنين رئيسا للحزب لم انفرد بأي قرار، ولا يوجد جموح في الحزب، لذا خفنا على الحزب يتورط، وبطريقة سلمية تم استبداله باجتماع الجمعية العمومية وصححنا المسار".

ولفت إلى أن حزب الوطن الذي أسسه عماد عبدالغفور،  سيطر على مقر حزب النور في المعادي، وزارهم في المقر حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان واضح أن هناك من يشعل الأزمة، وأن هناك أحد وراء الحزب، وهو ما استنتجناه، الشواهد تقول ذلك.

وأشار مخيون، إلى أنه لما حصل إخفاق وصدام من الإخوان مع حزب النور، ومع القضاء والمؤسسات، وصدر الإعلان الدستوري كان سبب إنشاء جبهة الإنقاذ، والناس تحزبت ضد الإخوان وأشعلت البلد، ووجدنا أننا نسير في طريق مسدود، لأننا نرى أننا جزء من الكل، ومع حداثة وجودنا في العمل السياسي، كنا أكثر الناس استيعابا للتاريخ والتجارب الماضية، وإدراكا وفهما للواقع واستشرافًا للمستقبل، ليس من علم الغيب، وإنما المقدمات تؤدي لنتائج". 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

يونس مخيون الشاهد محمد الباز عماد عبدالغفور

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