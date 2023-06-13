الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الإيطالى ورئيس الوزراء المجرى يصفان بيرلسكونى بـ"المقاتل العظيم"

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن وفاة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني ستترك فراغا كبيرا، واصفا إياه بأنه "الرجل العظيم".


وأضاف كروس - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "لقد أحببته كثيرا .. وداعا سيلفيو".


من جانبه ، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ناعيا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني "رحل المقاتل العظيم .. أرقد بسلام يا صديقي"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قد توفي عن عمر يناهز 86 عاما في مستشفى "سان رافاييل" بمدينة "ميلانو"، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيطالية.

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