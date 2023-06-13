الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تنشئ مجموعة عمل لرقمنة مكافحة الفساد

مكافحة الفساد
مكافحة الفساد

أنشأت الحكومة الأوكرانية مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات حول الأدوات الرقمية لمكافحة الفساد بهدف الإسراع من تنفيذ التدابير الضرورية التي يوفرها برنامج الدولة لمكافحة الفساد في مجال الرقمنة خلال الفترة 2023-2025.

وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية، أن الخطوة تأتي في إطار خطة كييف التي تستهدف رقمنة مختلف الصناعات لمنع مخططات الفساد والاحتيال.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، يتوخى برنامج مكافحة الفساد إدخال 63 منتجًا رقميًا يتضمن أنظمة المعلومات وشبكات الاتصال الإلكترونية وأدوات المعلوماتية. 

كما ستعمل المجموعة المشتركة بين الإدارات على تنفيذ هذه المنتجات الرقمية بشكل فعال، مما سيؤثر بشكل إيجابي على فعالية وكفاءة هيئات الدولة والشركات والشركات.

ومن المقرر أن يترأس مجموعة العمل وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف ورئيس الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد أولكسندر نوفيكوف، وسوف تضم المجموعة ممثلين عن وزارة التحول الرقمي ووزارة المالية ووزارة العدل وممثلين عن برامج ومشاريع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الأكثر قراءة

فخرى الفقى: 25 مليون مواطن استفادوا من زيادة الحد الأدنى للأجور

محافظ الغربية يتفقد توسعة طريق المحلة ورصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

الكاتب محمد أمين: قانون حرية تداول المعلومات يعطى القدرة للإعلام على مواجهة الشائعات

علاء زينهم يكشف كواليس لقائه الأول مع الزعيم عادل إمام

يونس مخيون لـ"الشاهد" خلاف النور والإخوان بدأ من الانتخابات الرئاسية

إصابة 5 إثر حادثين منفصلين في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة