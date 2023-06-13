الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون لـ"الشاهد": كانت لنا لقاءات بحزب الحرية والعدالة لكن لم تأت بثمرة

يونس مخيون
يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور السلفي، إن تواصل الحزب لم يكن فقط مع محمد مرسي أو مؤسسة الرئاسة.

وأضاف الدكتور يونس مخيون خلال لقاءئ ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كانت هناك لقاءات تجمع حزب النور بحزب الحرية والعدالة، “وكنا ننصحهم دائمًا، لكن في النهاية وجدنا أن الجلسات لا تأتي بثمرة وبالتالي لم نواصل في هذه الجلسات”.

عن برنامج “الشاهد” 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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