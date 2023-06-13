يونس مخيون يكشف لـ"الشاهد" كيف تعامل مرسى مع ملف "أخونة الدولة"

كشف الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، كيف كان رد فعل محمد مرسي عليه، عندما واجهه بملف “أخونة الدولة”، والذي كشف فيه عن أسماء قيادات إخوانية تحتل مناصب في الحكومة من 13 محافظة.

وقال مخيون، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “لما قدمت الملف بالأسماء، قال لي دول مش إخوان، ومش تبعنا، قولتله يا دكتور مرسي إحنا هنحلل له دم؟ ما هو معروف ده إخوان أو لا، ثم وصلنا إلى طريق شبه مسدود، وحدث انسداد سياسي في البلد بشكل عام”.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.