الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط نصاب يبيع الأسلحة على الإنترنت

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق "تيك توك"، متضمنًا مقاطع فيديو للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مرفقًا بها الأسعار ورقم هاتف محمول للتواصل خلاله.

باللفحص تبين قيام مستخدم الحساب بنشر رقمين هاتفين محمول للتواصل، وأن مستخدميها (شخصين- مقيمان بالجيزة).

وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل لاستقبال تحويلات مالية).

كما تم بإرشادهما ضبط القائم على إدارة الحساب المُشار إليه، وتبين أنه مقيم بذات العنوان، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل لإرتكابه الواقعة وإدارته للحساب المٌشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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