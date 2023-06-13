يونس مخيون لـ "الشاهد": نصحت مرسى بمراجعة ملف أخونة الدولة

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور السلفي: “نصحت مرسي بمراجعة ملف أخونة الدولة، وجمعنا أسماء الإخوان في 13 محافظة، وكنت ناوي أقدم هذا الملف بيني وبينه وليس أمام الإعلام”.

وأضاف يونس مخيون، خلال لقاءئ ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كان يوجد حوار وطني وكان من الواضح استبعادي منه، هذا ما أُبلغت به، حيث اتصل بي أحد السياسيين وقال لي إننا سنتقابل غدًا في الحوار الوطني، فقلت له بأنني لا أعرف بأنه يوجد حوار وطني، قالي ده فيه حوار وطني، إزاي ما تحضرش، وقال لهم إزاي الدكتور يونس لا يتم دعوته، وإذا لم يحضر فإننا لن نحضر، فوجدت بعدها مسؤول الرئاسة اتصل بي وقال لي يوجد حوار وطني، يعني هتحضر ولا ظروفك لا تسمح؟، فذهبت ووجدت بأن هناك تخطيط بألا أتكلم، وكان وقتها من يريد الكلام يتقدم بطلب، فتقدمت بطلب وكنت أنا بعد سعد الكتاتني مباشرة، فقال اللواء المسؤول وكان اسمه أيمن علي، كل واحد خمس دقائق بحسب الدور المكتوب على الشاشة، والدكتور محمد مرسي معنا ساعة واحدة فقط وسينصرف لأن عنده مواعيد، فنظرت على دوري وجدته رقم 17، فقولت له يا دكتور، إذا لم أتحدث سيكون هناك مشكلة، فانتظرت ومن بعدها قيل إن الدكتور محمد مرسي استأذن وسينصرف، ووقتها قررت الانسحاب، وكان هذا الموضوع على الهواء وأنا لا أعلم بذلك.

وأوضح أن هذا الحوار الوطني كان لكل الأحزاب، لكن غالبًا ما كان يحضر هم الأحزاب الإسلامية، والأحزاب الأخرى كانوا مقاطعين.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.