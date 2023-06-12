علاء زينهم يكشف كواليس لقائه الأول مع الزعيم عادل إمام

كشف الفنان علاء زينهم، تفاصيل لقائه الأول مع الزعيم عادل إمام، قائلاً: "كل موسم كنت بسأل نقسي.. يا ترى هشتغل مسرح السنة دي ولا لا؟".

وتابع زينهم خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس": حسن عبدالسلام وقتها، كان بيقدم مسرحية للفنان فاروق الفيشاوي والفنانة وفاء عامر.

وأضاف: "ذهبت للأستاذ حسن.. فقال لي أنا كنت محتاجك لكن لن أستطيع أن أسند لك أي دور، فقلت له خذ عربي عبدالفضيل صديقي يشتغل، فوافق وقالي خلاص عربي معايا.

وأضاف: خرجنا من المسرح الجديد وعدينا من أمام مسرح الزعيم عادل إمام فبقول لعربي: ”ربنا ما يكتبلناش يوم ونرتاح بقى ونشتغل مع الأستاذ عادل إمام"، فرد "ياريت".

فقولت له: "ربنا كبير.. محدش عارف الدنيا هتعمل إيه؟.

وأكمل: تاني يوم لقيت واحد زميلي اسمه صلاح خليفة بيقولي.. علاء انت مرتبط بمسرح، قولتله لا، قالي طيب أنا رشحتك لأستاذ عادل إمام في المسرحية، قولتله: يا صلاح ما تهزرش.

واختتم: روحت وقابلت الزعيم عادل إمام مقابلة عمري ما أقدر أنساها في حياتي، وكان اللقاء الأول، وكانوا جايبين ليا كوباية شاي بتغلي وكنت ماسكها في ايديا، فدخل الاستاذ عادل، والأستاذ شريف عرفة شاورله عليا، فعلق الزعيم: "حسب الله الكفراوي".