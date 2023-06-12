مقبرة الخالدين.. عميد كلية الآثار والتراث الحضارى: قرار جيد.. وتعديل مسار الطريق أحد البدائل

علّقت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضاري على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

وقالت مونيكا في تصريح لجريدة "الدستور": "قرار جيد استجابة للرأي العام"، متمنية أن يتم إدراج الجميع في المناقشة حول الموضوع الذي يهم كل المصريين.

وعن البدائل المتاحة، أوضحت أن البدائل تكمن في تعديل مسار الطريق، مؤكدة أنه لا بد من دراسات هندسية لتعديل مسار بعض الطرق اللي تتسبب في هدم المقابر، مطالبة بسماح الآراء العلمية والأكاديمية المختلفة.