الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الحوار الوطنى أرسل مقترحًا للرئيس حول مقابر السيدة نفيسة والإمام

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أشاد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وكشف رشوان، في تصريحات له، أن الحوار الوطني رصد ردود الأفعال حول مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وجرت المناقشات حولها خلال جلسات الحوار الوطني، كما تلقى مجلس الأمناء عبر منافذه على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من المقترحات وتم إرسالها لرئيس الجمهورية.

ولفت المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن القرار الرئاسي اكتسب قوته وأهميته مع وضع سقف زمني للتنفيذ، فقد حدد مطلع يوليو.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين في العاصمة الإدارية، ويوجد مقبرة للخالدين في فرنسا منذ عام 1781 وفيها أسماء كثيرة وكبيرة وكذا ومدينة بروج في بلجيكا، لافتا إلى أن قرار الرئيس وتحركه له أثر كبير على قلوب المصريين وذوي أصحاب المقابر.

وكان المتحدث باسم الرئاسة، السفير أحمد فهمي، أعلن أنه انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023. 

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

الأكثر قراءة

الحبس 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات والسلاح ببولاق

السيسي يُعيد للتاريخ بريقه.. أثري يرسم مقترحًا لـ"مقبرة الخالدين": الترتيب حسب الحقبة الزمنية (خاص)

مصاريف ثانوى منازل 2023 بالتفاصيل.. تعرف عليها خلال سطور

اجتماع طارئ بـ"الأعلى للآثار" لبحث توجيهات الرئيس السيسى بشأن مقبرة الخالدين (خاص)

براءة خادمة من سرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

إنشاء "مقبرة الخالدين".. فتحى عفيفى: "مبادرة رئاسية تحفظ لمصر تراثها"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة