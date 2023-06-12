خالد عبدالعزيز: قرار الرئيس بشأن "مقبرة الخالدين" لم يستغرق وقتًا طويلاً

أشاد خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين، لنقل رفات العظماء إليها وذلك بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثيرت مؤخرًا.

وقال عبدالعزيز، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "dmc" أن قرار الرئيس مميز، لأنه لم يستغرق وقتًا طويلًا وجاء بعد شهر من إثارة الجدل وحسم الأمر.

لا يوجد في الهندسة شيء ليس له حل

أضاف أنه لا يوجد في الهندسة شيء ليس له حل وفي حالة عمل طرق وكباري، المكاتب الاستشارية ترصد الأمر على أرض الواقع وتطرح حلولًا ويكون تأثيرها أقل، مؤكدًا أن اللجنة التي وجه الرئيس بتشكيلها ستخرج بحلول جيدة.

أشار إلى أنه كان مطلوبًا تخصيص جلسة خاصة من جلسات الحوار الوطني للحديث حول هذا الأمر، موضحًا أن الحوار لم يتلق طلبات كثيرة حول هذه المسألة.