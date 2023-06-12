رئيس البرلمان الليبي: دور مصري فاعل في إعادة الإعمار

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مهمة المبعوث الأممي هي تقريب وجهات النظر لدعم الحل في ليبيا، لافتاً إلى أنه في كل الدنيا نحن نحتاج إلى قوانين، ومن يصدر القوانين هي السلطة المختصة بإصدار القوانين، فلا يستطيع السيد عبدالله بوسيدي ولا غيره أن يأتي بلجنة تصدر قوانين.

وأضاف “صالح” خلال لقائه ببرنامج "لقاء خاص" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن السلطة التشريعية هي المكلفة بإصدار القوانين، لافتاً إلى أن السلطة المكلفة بالتشريع هي مجلس النواب، وبالتالي لا تستطيع أي سلطة أو لجنة تصدر قوانين حيث لا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الاختصاص.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن انتخاب رئيس ومجلس نواب يمثل الجزء الأكبر من حل الأزمة في ليبيا، معقبا: "لا نسمح بوجود أي عسكريين أجانب أو قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا".

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن الوضع في شرق ليبيا يشهد ازدهارًا بفضل الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدًا أن لمصر دور فاعل في إعادة إعمار ليبيا وتقديم المساعدات لتحسين حياة الليبيين.